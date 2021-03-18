Турецкие специалисты оказали психологическую помощь более 1000 участникам Отечественной войны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По приглашению МЧС в Азербайджан прибыли профессиональные клинические психологи и психотерапевты из Турции, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

С 26 февраля в Баку, Гяндже и Барде с участием специалистов МЧС и турецких психологов началось оказание психотерапевтической помощи гражданам, пострадавшим от армянского террора.

В целом за истекший период по горячей линии «112» МЧС была оказана помощь более 1000 участникам Отечественной войны, членам семей шехидов и другим лицам, пострадавшим от армянского террора, в том числе около 90 детям и подросткам.

Напомним, что для получения бесплатной психологической помощи необходимо позвонить на горячую линию «112» МЧС.

(Текст: Кямаля Сеидова)