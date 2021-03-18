Вопрос о тяжести школьных портфелей решен – Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - Вопрос о тяжести школьных портфелей решен – в этом году Министерство образования Азербайджана впервые издаст учебники для первых классов в двух частях.

Об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в четверг Trend.

По словам министра, в следующем году планируется перейти на изготовление таких учебников для второго и третьего классов, то есть в результате сделать это для всего начального образования. «Надеемся, что это уменьшит вес портфелей», – добавил он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)