Обсуждается предоставление в Азербайджане дополнительных привилегий для вакцинированных лиц

БАКУ /Trend/ - Обсуждается предоставление в будущем в Азербайджане дополнительных привилегий для вакцинированных лиц.

Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, вопрос находится на стадии обсуждения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)