Завтра в Баку до 11 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 21 марта.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачная погода, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Юго-западный ветер вечером сменится на северо-западный.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 763 до 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем 55-60 процентов.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу синоптиков, 21-го марта на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов и влажная погода, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

21-го марта в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако в некоторых западных и северных районах временами пройдут дожди, в горных территориях есть вероятность выпадения снега. Местами возможен туман. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 3-7, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 0-5, в высокогорье - 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.