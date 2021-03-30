"Британский" штамм COVID-19 не приводит к более тяжелым последствиям - азербайджанский врач-инфекционист

БАКУ /Trend/ - Данные о том, что люди переносят "британский" штамм коронавируса в более тяжелой форме и он чаще приводит к летальным исходам у детей, являются дезинформацией.

Об этом сказала во вторник Trend врач-инфекционист Вюсаля Нурсой.

По ее словам, этот штамм имеет более высокую степень заразности.

"То есть он распространяется быстрее, но не приводит к более тяжелым последствиям, включая обострение болезни у детей и рост уровня смертности. У детей и ранее фиксировались случаи заражения, но они переносили болезнь в легкой форме. Мы даже не даем противовирусные препараты детям, инфицированным этим штаммом. При заражении коронавирусом рекомендуется принимать витамины и пить много жидкости", - сказала Нурсой.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)