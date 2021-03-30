Молодежь примет участие в экологической оценке освобожденных территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой стартует проект "Участие молодежи в экологической оценке освобожденных территорий Азербайджана".

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на IDEA, в соответствии с планом действий в масштабах страны будет расследован ущерб, нанесенный природе Азербайджана в результате 30-летней армянской оккупации, изучен международный опыт в сфере восстановления земель, разработаны методология и правила для оценки степени экологического ущерба.

Молодежь, выбранная для участия в проекте, будет привлечена к тренингам по применению этой методологии и правил. Молодые люди ознакомятся с реальной экологической ситуацией на освобожденных территориях и различными путями проинформируют местное и международное сообщество о фактах экоцида.

В результате этого проекта, который будет реализован Общественным объединением IDEA, министерством экологии и природных ресурсов и Молодежным фондом Азербайджана с участием молодежи, будет оценено экологическое состояние освобожденных территорий.

Чтобы воспользоваться этой уникальной возможностью, молодые люди с образованием и опытом в области охраны окружающей среды могут обратиться в Общественное объединение IDEA.

Молодые экологи могут предоставить необходимую информацию о себе до 20 апреля 2021 года, перейдя по ссылке.

Кандидаты, отобранные на основе обращений, после соответствующего собеседования получат возможность участвовать в проекте.

По дополнительным вопросам необходимо обращаться в Общественное объединение İDEA по электронной почте [email protected] или телефону +99412 497 63 16.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)