Азербайджанский депутат назвал важный критерий эффективности вакцинации
БАКУ /Trend/ - Для эффективности вакцинации от какого-либо заболевания в ней должны принять участие не менее 70 процентов граждан, входящих в группу риска, сказал в четверг Trend заместитель комитета Милли Меджлиса (парламент) по здравоохранению Рашад Махмудов.
По его словам, на сегодняшний день в Азербайджане вакцину от коронавируса уже получило примерно пять процентов населения.
Он считает, что было бы ненаучно утверждать, приводя этот показатель, что вакцинация сможет предотвратить очередную волну COVID-19.
«Высказывать точку зрения о неэффективности вакцины тоже непрофессионально», - сказал Махмудов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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