Азербайджанский депутат назвал важный критерий эффективности вакцинации

БАКУ /Trend/ - Для эффективности вакцинации от какого-либо заболевания в ней должны принять участие не менее 70 процентов граждан, входящих в группу риска, сказал в четверг Trend заместитель комитета Милли Меджлиса (парламент) по здравоохранению Рашад Махмудов.

По его словам, на сегодняшний день в Азербайджане вакцину от коронавируса уже получило примерно пять процентов населения.

Он считает, что было бы ненаучно утверждать, приводя этот показатель, что вакцинация сможет предотвратить очередную волну COVID-19.

«Высказывать точку зрения о неэффективности вакцины тоже непрофессионально», - сказал Махмудов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)