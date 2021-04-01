На границе с Арменией открылась новая воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На государственной границе с Арменией в Губадлинском районе первого апреля открылась новая воинская часть Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ГПС, на состоявшейся по этому случаю церемонии выступил первый заместитель начальника Госпогранслужбы генерал-лейтенант Рашад Садигов, который передал личному составу поздравления начальника ГПС генерал-полковника Эльчина Гулиева.

Садигов отметил достойное участие пограничников в достижении исторической победы в Отечественной войне Азербайджана и выполнении боевых задач на высшем уровне. Было отмечено, что организация за короткие сроки служебно-боевой деятельности подразделений пограничной охраны на освобожденных территориях имеет большое значение.

Далее участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными в новой воинской части для пограничников, осмотрели служебные помещения, казарму и столовую, техническое оборудование, автотранспорт и т.д.

В завершение мероприятия состоялось награждение группы военнослужащих, отличившихся на службе.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)