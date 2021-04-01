Министр образования Азербайджана прокомментировал вопрос перевода школ в ряде городов на дистанционное обучение

БАКУ /Trend/ - Первого апреля в Азербайджане принято решение о переводе на дистанционное обучение школ Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района, где фиксируется больше всего случаев заражения коронавирусом. Анализ показал, что более 80 процентов случаев инфицирования за последнюю неделю пришлось на долю этих городов и района.

Об этом написал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев на своей странице в соцсети, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что в школах районов с невысоким уровнем инфицирования сохранится очная форма обучения. Но она может быть заменена на дистанционную, если число зараженных будет расти.

«30 марта в опросе на тему организации работы общеобразовательных заведений в период пандемии приняло участие более 50 тысяч респондентов, большинство из которых поддержали переход школ на дистанционную форму обучения», - написал Амруллаев.

Глава ведомства также напомнил, что продолжается процесс вакцинации педагогического и технического персонала школ. «Считаю важным активное участие каждого из вас в этом процессе», - написал Амруллаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)