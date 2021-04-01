Регулирование деятельности репетиторов не входит в полномочия минобразования Азербайджана - завотделом
БАКУ /Trend/ - Регулирование деятельности репетиторов в период пандемии не входит в полномочия министерства образования Азербайджана.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала заведующая отделом министерства образования Вафа Ягублу.
По ее словам, репетиторские услуги оказываются частным образом, и решения, касающиеся этой сферы, принимает Кабинет министров.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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