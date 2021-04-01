Регулирование деятельности репетиторов не входит в полномочия минобразования Азербайджана - завотделом

БАКУ /Trend/ - Регулирование деятельности репетиторов в период пандемии не входит в полномочия министерства образования Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала заведующая отделом министерства образования Вафа Ягублу.

По ее словам, репетиторские услуги оказываются частным образом, и решения, касающиеся этой сферы, принимает Кабинет министров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)