В Азербайджане изучают общественное мнение в связи со школьными учебниками

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане изучают общественное мнение в связи с разработанными или усовершенствованными учебниками и учебными пособиями для учащихся II и VI классов общеобразовательных школ на 2021/2022 учебный год.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве образования, с этой целью проекты учебников и учебных пособий размещаются на сайте www.trims.edu.az, в разделе "Находящиеся на общественном обсуждении". В ближайшее время на сайте будут размещены все проекты.

Посетив этот ресурс, можно ознакомиться с содержанием учебников в указанном разделе, а также оставить комментарии и предложения.

Комментарии и предложения также можно отправить на [email protected].

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)