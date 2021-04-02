В Азербайджане изучают общественное мнение в связи со школьными учебниками
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане изучают общественное мнение в связи с разработанными или усовершенствованными учебниками и учебными пособиями для учащихся II и VI классов общеобразовательных школ на 2021/2022 учебный год.
Как сообщили в пятницу Trend в министерстве образования, с этой целью проекты учебников и учебных пособий размещаются на сайте www.trims.edu.az, в разделе "Находящиеся на общественном обсуждении". В ближайшее время на сайте будут размещены все проекты.
Посетив этот ресурс, можно ознакомиться с содержанием учебников в указанном разделе, а также оставить комментарии и предложения.
Комментарии и предложения также можно отправить на [email protected].
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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