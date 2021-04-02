В Азербайджане будет создана единая информационная база по шехидам и членам их семей

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана был обсужден в первом чтении законопроект о внесении изменения в закон "Об увековечивании памяти шехидов и льготах семьям шехидов", сообщает в пятницу Trend.

Согласно поправке, в электронной информационной системе структуры, определяемой соответствующим органом исполнительной власти, предлагается создать реестр лиц, получивших статус шехидов, а также реестр членов их семей.

Поправка направлена на создание единой информационной базы по шехидам и членам их семей, а также на автоматизацию сбора, хранения и поиска соответствующей информации.

Создание реестра также позволит в дальнейшем уточнять число лиц, получивших статус шехида, отказаться при оформлении соответствующих документов от бумажных носителей и так далее.

По итогам обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)