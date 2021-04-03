Только вакцинация 50% населения Азербайджана позволит остановить рост инфицирование COVID-19 - врач-инфекционист

БАКУ /Trend/ - Только вакцинация половины населения Азербайджана позволит остановить массовое инфицирование коронавирусом, характерное для пандемии. После этого будет возможна лишь эндемия, то есть локальные вспышки COVID-19 в определенных местах.

Об этом сказал в субботу Trend врач-инфекционист бакинского Клинического медицинского центра №1 Фаррух Садиров.

По его словам, для полной остановки пандемии необходимо вакцинировать не менее 70 процентов населения.

"Достичь этого показателя удается не всегда. Однако задача-минимум - вакцинация 50 процентов населения. Необходимо быть осторожными до полного завершения вакцинации. К сожалению, число зараженных может достичь критического уровня всего за пару дней. Но для того, чтобы взять ситуацию под контроль, требуется время, за пару дней это сделать невозможно. Нужно учесть, что в среднем за секунду потенциально могут заразиться пять человек, а их лечение займет 14-20 дней. Все должны быть максимально ответственными в нынешней ситуации", - сказал Садиров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)