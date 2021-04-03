В рамках проекта "Зеленый марафон" в Азербайджане продолжаются акции по посадке деревьев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в рамках «Зеленого марафона», который проводится при организации Общественного объединения IDEA и министерства экологии и природных ресурсов, успешно продолжаются акции по посадке деревьев.

Как сообщили в субботу Trend в IDEA, очередные подобные акции прошли в Огузском, Габалинском, Шамкирском и Бардинском районах.

В течение дня по всей стране с участием молодежи было посажено в общей сложности около 10 000 деревьев разных пород.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)