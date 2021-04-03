В рамках проекта "Зеленый марафон" в Азербайджане продолжаются акции по посадке деревьев (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в рамках «Зеленого марафона», который проводится при организации Общественного объединения IDEA и министерства экологии и природных ресурсов, успешно продолжаются акции по посадке деревьев.
Как сообщили в субботу Trend в IDEA, очередные подобные акции прошли в Огузском, Габалинском, Шамкирском и Бардинском районах.
В течение дня по всей стране с участием молодежи было посажено в общей сложности около 10 000 деревьев разных пород.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
В Азербайджане будут вакцинировать всех работников сферы образования, независимо от возраста - министр
В случае возникновения угрозы заражения школы переводятся на дистанционную форму обучения - минобразования Азербайджана
Около 200 ветеранам Отечественной войны Азербайджана по завершении лечения назначены соцпособия - минобороны
По мере продвижения азербайджанских войск на освобожденных землях создавались госпитали - минобороны
В Азербайджане названо число находящихся на лечении военнослужащих, получивших ранения в ходе Отечественной войны
В Азербайджане завершено назначение соцпособий семьям шехидов из числа гражданских лиц - замминистра
В Азербайджане продолжается оценка инвалидности военнослужащих, получивших ранения в боях за территориальную целостность (ФОТО)
Только вакцинация 50% населения Азербайджана позволит остановить рост инфицирование COVID-19 - врач-инфекционист
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с министром торговли Турецкой Республики (ФОТО)