Более половины учителей школ в Азербайджане вакцинированы от коронавируса
БАКУ /Trend/ - В Баку 56 процентов учителей школ старше 50 лет вакцинированы от коронавируса, в Сумгайыте - 69, а в Абшеронском районе - 60 процентов.
Об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает в субботу Trend.
По словам министра, по Азербайджану в целом уже вакцинирован 51 процент учителей.
"Мы увидим результаты этой массовой вакцинации в апреле - мае", - добавил Амруллаев.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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