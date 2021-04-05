Завтра в Баку ожидается сильный ветер

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в первой половине дня прогнозируется сильный северо-западный ветер, который к вечеру стихнет, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

На Абшеронском полуострове ночью ожидаются 8-11, днем - 14-17, в Баку ночью - 8-10, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит 65-75%.

В районах Азербайджана днем преимущественно без осадков, ночью и утром в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди.

Ночью - 6-11, днем - 20-25, в горах ночью - 3-8 градусов тепла, на высокогорных территориях - 0-3 градуса мороза, днем - 10-15 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)