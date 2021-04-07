Завтра воздух в Баку прогреется до 22 градусов
БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове восьмого апреля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-12, днем - 18-23, в Баку ночью - 10-12, днем - 20-22 градуса тепла.
Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.
В регионах Азербайджана в четверг преимущественно без осадков, ветер западный.
Температура воздуха ночью составит 7-12, днем - 24-29 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, днем - 13-18, местами до 23 градусов тепла.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
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