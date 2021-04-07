Завтра воздух в Баку прогреется до 22 градусов

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове восьмого апреля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-12, днем - 18-23, в Баку ночью - 10-12, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

В регионах Азербайджана в четверг преимущественно без осадков, ветер западный.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем - 24-29 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, днем - 13-18, местами до 23 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)