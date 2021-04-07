В Азербайджане выявлено 2 595 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 073 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 595 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 1 073 человека, скончались - 37, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодняшний день в Азербайджане выявлено 276 464 случая заражения COVID-19. Из этого числа 244 540 человек выздоровели, 3 780 – скончались. Продолжается лечение 28 144 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 14 593 теста, а в целом за все время пандемии – 2 963 012.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)