Число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане превысило 1 млн.

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вакцинированы 43 499 человек.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, первая доза вакцины за сутки была введена 27 992, вторая – 15 507 гражданам.

В целом по стране уже вакцинированы 1 025 790 человек. Из них первую дозу препарата получили 639 463 человека, вторую – 386 327.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)