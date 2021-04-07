Число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане превысило 1 млн.
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вакцинированы 43 499 человек.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, первая доза вакцины за сутки была введена 27 992, вторая – 15 507 гражданам.
В целом по стране уже вакцинированы 1 025 790 человек. Из них первую дозу препарата получили 639 463 человека, вторую – 386 327.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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