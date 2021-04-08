Главный терапевт Азербайджана рассказал, чем опасна передозировка антибиотиками для пациентов с COVID-19

БАКУ /Trend/ - Пациентам с COVID-19 антибиотики назначают при заражении вторичной бактериальной инфекцией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал главный терапевт министерства здравоохранения Азербайджана Фаиг Абдуллаев.

По его словам, антибиотики, как и другие лекарственные препараты, имеют множество побочных эффектов, а некоторые из них могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем.

"Одним из наиболее распространенных побочных эффектов является уничтожение полезных бактерий в организме человека. Например, в кишечной микрофлоре есть много вспомогательных бактерий, которые синтезируют витамин К и отвечают за переваривание и усвоение питательных веществ. Если нарушается баланс кишечной микрофлоры, то у пациентов могут наблюдаться проблемы с кишечником. Передозировка антибиотиками может привести к развитию внутрибольничных или назокомиальных инфекций. Пациентам с COVID-19 антибиотики назначают при заражении вторичной бактериальной инфекцией. Их передозировка снижает как иммунитет, так и количество лейкоцитов в крови", - сказал Абдуллаев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)