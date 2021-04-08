Названа вакцина от COVID-19, которую получат журналисты в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Работники СМИ в Азербайджане будут вакцинированы от коронавируса в здании Совета печати.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Совета печати Афлатун Амашов. По его словам, журналисты получат вакцину CoronaVAC производства китайской компании Sinovac Biotech.

"На протяжении двух последних дней в Совет печати Азербайджана поступают списки из редакций. В настоящее время мы получили более 150 заявок, и процесс регистрации продолжается. Для регистрации необходимо указать имя, фамилию и номер мобильного телефона журналиста. Кроме того, работники СМИ должны иметь при себе удостоверение личности", - сказал Амашов.

Он добавил, что ежедневно вакцину будут получать около 50 человек.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)