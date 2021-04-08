Стало известно, сколько болельщиков смогут присутствовать на матчах Евро-2020 на Бакинском олимпийском стадионе

БАКУ /Trend/ - С учетом того, что 12 марта 2020 года ВОЗ объявила эпидемию коронавируса глобальной пандемией, на заседании исполнительного комитета УЕФА 17 марта того же года было принято решение провести Евро-2020 с 11 июня по 11 июля 2021-го. Кроме того, решение о количестве и порядке допуска болельщиков на стадионы, на которых пройдут матчи Евро-2020, будут принимать местные органы самоуправления и госструктуры.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на АФФА, на совместном заседании Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана и местного оргкомитета Евро-2020 с учетом рекомендаций УЕФА и сложившейся ситуации с пандемией было решено, что болельщики смогут присутствовать на каждой из четырех игр на Бакинском олимпийском стадионе с условием соблюдения соответствующих процедур, связанных с COVID-19, и их численность составит до 50 процентов от общей вместимости арены. Решение касается не только местных болельщиков, но и тех, кто прибудет из-за рубежа.

Вся необходимая информация в связи с этим вопросом направлена в УЕФА.

В ближайшее время общественность будет более подробно проинформирована о деталях посещения матчей Евро-2020 в Баку.

Вместимость Бакинского олимпийского стадиона - 69870 зрителей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)