Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "серебро" онлайн-турнира, организованного Федерацией гимнастики Финляндии

Общество 10 апреля 2021 01:12 (UTC+04:00)
Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "серебро" онлайн-турнира, организованного Федерацией гимнастики Финляндии

БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике по приглашению Федерации гимнастики Финляндии девятого апреля приняли участие в онлайн-турнире, сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

Азербайджан на онлайн-турнире представили - команда в групповых упражнениях в составе Зейнаб Гумматовой, Марьям Сафаровой, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой и Елизаветы Лузан, а в индивидуальной программе - Арзу Джалилова и Нармина Самедова.

Команда в групповых упражнениях завоевала серебряную медаль в программе с тремя обручами и двумя парами булав.

(Автор: Джани Бабаева)

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