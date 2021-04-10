Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "серебро" онлайн-турнира, организованного Федерацией гимнастики Финляндии
БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике по приглашению Федерации гимнастики Финляндии девятого апреля приняли участие в онлайн-турнире, сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.
Азербайджан на онлайн-турнире представили - команда в групповых упражнениях в составе Зейнаб Гумматовой, Марьям Сафаровой, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой и Елизаветы Лузан, а в индивидуальной программе - Арзу Джалилова и Нармина Самедова.
Команда в групповых упражнениях завоевала серебряную медаль в программе с тремя обручами и двумя парами булав.
(Автор: Джани Бабаева)
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Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "серебро" онлайн-турнира, организованного Федерацией гимнастики Финляндии
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