ОАО «Азерсу» организует водоснабжение 14 сел Нефтчалинского района

БАКУ /Trend/ - ОАО «Азерсу» продолжает реализацию проекта по снабжению питьевой водой части Нефтчалинского района.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе ОАО, в настоящее время для водоснабжения части Нефтчалинского района выделены водовозы.

«Как известно, вода из Каспия вновь начала течь в реку Кура. В результате возникли трудности в снабжении питьевой водой 14 сел Нефтчалинского района. До прошлого года на эту территорию вода доставлялась из Сальянского района. В 2020 году по поручению Президента Ильхама Алиева до Нефтчалинского района был проложен 40-километровый водопровод из канала Ширван-Муган. Сегодня этот водопровод обеспечивает город Нефтчалу. На данном этапе питьевая вода в эти 14 сел доставляется на автоцистернах и заливается в резервуары модульных водоочистных сооружений в этих селах, а оттуда подается населению», – отметили в пресс-службе ОАО.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)