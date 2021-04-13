В Азербайджане установят точную площадь уничтоженных армянами во время оккупации лесов - минэкологии

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Площадь земель лесного фонда на оккупированных армянами территориях Азербайджана составляла 260,3 гектара.

Об этом сказал журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фмрдовси Алиев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, леса на этих землях занимали территорию около 228 тысяч гектаров.

"Это приблизительная цифра, потому что информация получена со спутниковых снимков. После подробного осмотра территории можно будет точнее установить площадь уничтоженных армянами лесов. В советское время в Армении было не так много лесов. При этом она почему-то входила в число стран, производящих в больших количествах пиломатериалы. Естественно, это стало возможно в результате уничтожения лесополос на оккупированных территориях Азербайджана. Некоторые освобожденные от оккупации азербайджанские территории будут пригодны только для посева. Но есть и такие земли, где были вырублены деревья, но остались пни, и корневая система восстановилась", - сказал Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)