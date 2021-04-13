Попытки граждан незаконно проехать на освобожденные территории Азербайджана пресекаются (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Попытки граждан незаконно проехать на освобожденные территории Азербайджана пресекаются, сообщает во вторник Карабахское бюро Trend.

Сотрудники дорожной полиции Агдамского РОП провели просветительские беседы с водителями транспортных средств, нарушающими правила стоянки и парковки у обочин улиц поселка Гузанлы, а также занявших территории автобусных остановок и тротуаров.

В отношении нарушивших правила стоянки автовладельцев и пешеходов составлены административные протоколы, выписаны штрафы, сказал Trend начальник подразделения дорожной полиции Агдамского РОП Аллахверди Аллахвердиев.

Он добавил, что сотрудники полиции также пресекают попытки отдельных лиц незаконно проехать на освобожденные территории.

(Автор: Аслан Мамедли. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)