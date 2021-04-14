В приемных экзаменах в вузы Азербайджана будут вопросы об Отечественной войне

БАКУ / Trend/ - Названы темы, которые будут включены в приемный экзамен об Отечественной войне, сообщает в среду Trend.

Со статьей на азербайджанском и русском языках на основании тем по истории об Отечественной войне за Карабах (вторая Карабахская война), включенных в программу по приему в первом выпуске журнала «Абитуриент», можно ознакомиться, перейдя по следующим ссылкам:

Qarabağ uğrunda Vətən müharibəsi (İkinci Qarabağ müharibəsi);

Oтечественная война за Гарабаг (Вторая Гарабагская война).

Напомним, что в приемных экзаменах в вузы задания по теме Отечественной войны за Карабах будут составлены по этому материалу.

Материал в ближайшее время будет опубликован и во втором выпуске журнала «Абитуриент».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)