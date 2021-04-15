Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами слабый туман, умеренный южный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-12, днем - 18-22, в Баку ночью - 10-12, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

В некоторых горных районах Азербайджана завтра ожидаются грозы, кратковременные дожди, град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, ночью и утром местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем - 20-25, в горах ночью - 3-8, днем - 10-15, местами - 18 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)