Выпускник Бакинской высшей школы нефти женился на пакистанской студентке из этого же вуза (ФОТО)

Сегодня студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН) вступили в брак в Бакинском сервисном центре ASAN №5.

Выпускник кафедры нефтегазовой инженерии БВШН Эльвин Исмаилов женился на студентке третьего курса этой же кафедры Масуме Ризджи, которая родом из Пакистана.

Свидетелями на церемонии бракосочетания граждан двух дружественных стран выступили ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов и Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Пакистан в Азербайджане Билал Хайи.

Ректор и посол поздравили молодых людей и пожелали им счастливой семейной жизни, основанной на теплых и прочных отношениях, подобно тем, которые существуют между двумя странами.

Новобрачным были вручены подарки.

Несмотря на то, что церемония бракосочетания проходила в соответствии с традициями обеих стран, на ней присутствовало небольшое количество близких родственников пары, согласно правилам карантина.

Э. Исмаилов и М. Ризджи проживали в Студенческом доме БВШН во время учебы в вузе. В тот же период они познакомились и полюбили друг друга.

По поручению Э. Гасымова созданы все условия для того, чтобы молодые люди продолжали жить в Доме студентов.

Э. Исмайлов говорит, что поддержка, оказанная нашей стране Пакистаном во время войны, была и для них примером. Именно эти братские связи между двумя странами побудили их побыстрее оформить брачные отношения.

Отметим, что перед церемонией бракосочетания семьи молодых людей познакомились друг с другом через Интернет и благословили их.