В ближайшие дни в Азербайджане инвалидам войны будут предоставлены автомобили
БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни в Азербайджане инвалидам войны будут предоставлены автомобили.
Об этом сказал председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бехбудов, сообщает в пятницу Trend.
В прошлом году автомобили были предоставлены 7200 инвалидам войны, сказал он.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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