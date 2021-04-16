В ближайшие дни в Азербайджане инвалидам войны будут предоставлены автомобили

Общество 16 апреля 2021 12:07 (UTC+04:00)
В ближайшие дни в Азербайджане инвалидам войны будут предоставлены автомобили

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни в Азербайджане инвалидам войны будут предоставлены автомобили.

Об этом сказал председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бехбудов, сообщает в пятницу Trend.

В прошлом году автомобили были предоставлены 7200 инвалидам войны, сказал он.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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