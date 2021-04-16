Госагентство Азербайджана о предоставлении жилья семьям шехидов и участникам Отечественной войны
БАКУ /Trend/ - В ближайшее время семьи шехидов и участники Отечественной войны в Баку будут обеспечены жильем.
Об этом сказал председатель правления Агентства социальных услуг Азербайджана Вугар Бехбудов, сообщает в пятницу Trend.
"260 лиц из этой категории населения, имеющие регистрацию в Баку, уже обеспечены квартирами. Квартиры выдаются в нескольких жилых комплексах. Уже состоялось открытие двух из них, и в ближайшее время планируется открытие третьего", - сказал Бехбудов.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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