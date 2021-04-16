В Азербайджане за последние сутки количество выздоровевших от COVID-19 превысило число новых случаев заражения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 163 новых случая заражения COVİD-19, выздоровел 2 251 заболевший, скончались 32 человека, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодняшний день в Азербайджане выявлено 296 374 случая заражения COVID-19. Из этого числа 260 193 человека выздоровели, 4 077 – скончались. Продолжается лечение 32 104 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 13 478 тестов, в целом за все время пандемии – 3 082 157 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)