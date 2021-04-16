Азербайджанские гимнасты завоевали комплект наград турнира Trampoline Hopes Cup

БАКУ /Trend/ - Подведены итоги международного турнира по прыжкам на батуте Trampoline Hopes Cup, прошедшего 5–12 апреля в формате-онлайн, сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

На данных соревнованиях Азербайджан в возрастной категории 11–12 лет представил Аммар Бахшалиев, в категории 13–14 лет – Магсуд Махсудов и Гусейн Аббасов, во взрослой возрастной категории за нашу страну выступила Сельджан Махсудова.

Перспективные азербайджанские гимнасты завоевали полный комплект наград турнира, в котором приняло участие более 300 спортсменов из 20 стран мира.

Так, Аммар Бахшалиев занял первое место среди спортсменов в возрасте 11–12 лет, а Магсуд Махсудов и Гусейн Аббасов – первое и второе место соответственно в возрастной категории 13–14 лет.

Сельджан Махсудова заняла третье место среди взрослых гимнастов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)