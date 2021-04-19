Баку продолжает лидировать по уровню инфицирования COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане больше всего случаев инфицирования коронавирусом фиксируется в Баку - 54.2 процента, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт koronavirusinfo.az.

По Абшеронскому району этот показатель составляет 12.8 процента, центральным районам - 12 процентов, Гянджа-Газахскому региону – 7,5 процента, Шеки-Загатальскому – четыре процента, Губа-Хачмазскому - три процента, Лянкярану - 2,5 процента, Горному Ширвану - 2,4 процента, Верхнему Карабаху - 1,3 процента.

Меньше всего случаев заражения фиксируется в Нахчыване - 0,04 процента.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)