В Азербайджане улучшены бытовые условия еще 146 семей шехидов и участников войны

БАКУ /Trend/ - В период 12-18 апреля в Азербайджане были улучшены бытовые условия 146 семей шехидов и участников Отечественной войны, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Фонд YAŞAT в указанный период оплатил медицинские расходы 102 семей шехидов и участников войны.

Также будут улучшены бытовые условия еще 25 человек из указанной категории населения, оплачены медицинские расходы 76 и погашены задолженности 10 человек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)