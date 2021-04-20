За прошедшие сутки в Азербайджане вакцину от COVID-19 получили более 14 800 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки граждане получили 14 830 доз вакцины от коронавируса.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, первую дозу вакцины получил 9 981 человек, вторую - 4 849.
На сегодня в Азербайджане граждане получили в целом 1 352 210 доз вакцины от COVID-19. Первую дозу получили 899 213 человек, вторую - 452 997.
Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане стартовал 18 января.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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