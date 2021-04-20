В Азербайджане предприниматели будут привлечены к благоустройству территорий вокруг озер Абшерона - минэкологии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предприниматели будут привлечены к благоустройству территорий вокруг озер на Абшеронском полуострове.

Об этом сказал председатель правления Государственного агентства экологической экспертизы министерства экологии и природных ресурсов Мирсалам Ганбаров, сообщает во вторник Trend.

По его словам, только на Абшеронском полуострове насчитывается более 800 больших и малых озер.

"На территориях вокруг всех озер были повторно проведены мониторинги, разработана предварительная оценка. Главная цель - привлечь предпринимателей к процессу очистки озер и созданию соответствующей инфраструктуры на этих территориях. Думаю, в ближайшее время мы станем свидетелями работ по очистке озер", - сказал Ганбаров.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)