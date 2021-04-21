Завтра в Баку местами будет дождливо

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, вечером местами кратковременные дожди локального характера, порывистый северо-западный ветер, сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 11-13, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 50-55 процентов.

Завтра в северных и западных районах прогнозируются дожди, грозы, град, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17, днем - 23-28, в горах ночью - 7-12, днем - 15-20 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)