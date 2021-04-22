В Азербайджане арестован председатель медико-социальной экспертной комиссии

БАКУ /Trend/ - Арестован председатель медико-социальной экспертной комиссии №7 Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Орудж Мамедов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело в отношении Мамедова по факту получения взятки в размере 2 500 манатов от гражданина за незаконное назначение группы инвалидности.

В результате интенсивных следственно-оперативных мероприятий, проведенных по уголовному делу, были установлены и другие факты незаконных действий, совершенных Оруджем Мамедовым.

Так, используя свои возможности, он взял у гражданина 4 тысячи манатов за содействие в размещении в Зыхском госпитале модульного типа МЧС, предусмотренном для лечения больных коронавирусом.

Мамедову предъявлено обвинение по ст. 311.2 и 312-1.1, и решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Меры по установлению других лиц, в той или иной форме участвовавших в совершении этих преступлений, продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)