В Азербайджане в связи с нарушениями, допущенными в процессе вакцинации, уволены два человека

БАКУ /Trend/ - Двое сотрудников Объединенной городской больницы №14 в Баку уволены в связи с негативными явлениями, допущенными в рамках процесса вакцинации, трудовые договора с ними расторгнуты.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в совместном сообщении министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями, распространенном в связи с мерами по устранению негативных явлений в рамках процесса вакцинации.

В сообщении отмечается, что в соответствии со "Стратегией вакцинации от COVID-19 в Азербайджане на 2021-2022 годы" процесс вакцинации в стране продолжается на добровольной основе за государственный счет: "Для предотвращения негативных явлений в процессе вакцинации соответствующие ведомства продолжили расследование. По результатам очередной проверки двое сотрудников Объединенной городской больницы №14 в Баку были уволены в связи с допущенными ими негативными явлениями в рамках процесса вакцинации, трудовые договоры с ними были расторгнуты. По факту было предпринято обращение в правоохранительные органы. До этого были отстранены от работы 12 человек, допустивших нарушения в ходе процесса вакцинации, трудовые договора с ними были расторгнуты".

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)