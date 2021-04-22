В Азербайджане прошли очередные выпускные экзамены

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 22 апреля провел очередные выпускные экзамены на уровне полного среднего (11-летнего) образования.

Как сообщили в четверг Trend, экзамены были проведены в 10 городах и районах Азербайджана. Пропускной режим был организован с учетом эпидемиологической ситуации.

В целом для проведения экзаменов было отведено 41 здание, в которых располагалось 696 экзаменационных залов. Для управления экзаменами был назначен 41 общий руководитель, 115 руководителей экзаменом, 846 учителей-контролеров, 82 сотрудника, осуществляющих пропуск в здание и 41 представитель здания.

Согласно предварительным данным, у одного ученика была зафиксирована повышенная температура тела, и по заключению врача он не был допущен к экзамену.

Один контролер был отстранен за попытку помочь экзаменуемому. В связи с произошедшим фактом будет проведена проверка и приняты соответствующие меры.

«К сожалению, во время прошлых выпускных экзаменов четыре абитуриента сфотографировали вопросник и разместили фото в социальной сети. После установления личности этих лиц начата соответствующая проверка.

Абитуриенты должны учитывать, что после завершения экзамена ГЭЦ ведет проверки и результаты допустивших нарушения лиц аннулируются», – сказали в ГЭЦ.

Отмечается, что обработка экзаменационных протоколов и ответных листов в ГЭЦ начнется с 23 апреля.

«Так как проверка открытых заданий, используемых на экзаменах, занимает много времени, результаты будут объявлены в течение трех недель», – сообщили в ГЭЦ.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)