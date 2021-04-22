В ГЭЦ Азербайджана назвали срок обнародования результатов выпускных экзаменов

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана назвал срок оглашения результатов выпускных экзаменов, проведенных 22 апреля для учащихся 11-х классов школ.

Как сообщили в четверг Trend в ГЭЦ, обработка экзаменационных протоколов и ответов участников начнется 23 апреля.

Так как проверка открытых заданий занимает много времени, то результаты выпускных экзаменов будут обнародованы в течение трех недель, отметили в центре.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)