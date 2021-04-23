В Азербайджане завершается онлайн-опрос среди вынужденных переселенцев на тему возвращения в Карабах

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершается первый социальный опрос в режиме онлайн по прогнозированию потенциала репатриации для эффективной организации возвращения на освобожденные территории, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Университет ADA.

Опрос завершится 25 апреля, в 20:00, затем начнется обработка и анализ информации.

Опрос, стартовавший в интернете 22 февраля, проводится по заказу государства специальной исследовательской группой, созданной в Университете ADA и состоящей из специалистов различных НИИ.

В опросе уже приняли участие 65 тысяч пользователей. Количество просмотров страницы онлайн-опроса превысило 400 тысяч. Информация о респондентах конфиденциальна.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)