В Азербайджане завершается онлайн-опрос среди вынужденных переселенцев на тему возвращения в Карабах

Общество 23 апреля 2021 10:51 (UTC+04:00)
В Азербайджане завершается онлайн-опрос среди вынужденных переселенцев на тему возвращения в Карабах

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершается первый социальный опрос в режиме онлайн по прогнозированию потенциала репатриации для эффективной организации возвращения на освобожденные территории, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Университет ADA.

Опрос завершится 25 апреля, в 20:00, затем начнется обработка и анализ информации.

Опрос, стартовавший в интернете 22 февраля, проводится по заказу государства специальной исследовательской группой, созданной в Университете ADA и состоящей из специалистов различных НИИ.

В опросе уже приняли участие 65 тысяч пользователей. Количество просмотров страницы онлайн-опроса превысило 400 тысяч. Информация о респондентах конфиденциальна.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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