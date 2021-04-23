Неверно называть третью волну пандемии коронавируса последней - TƏBİB (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Неверно называть третью волну пандемии коронавируса последней волной.
Об этом сказал в пятницу Trend TV глава Рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), врач-инфекционист Васиф Алиев.
Он не исключил возможности новых всплесков инфицирования коронавирусом.
"Надеяться на то, что "это последняя волна пандемии коронавируса и роста инфицирования больше не будет", как это утверждают в Европе, нельзя. Мы должны продолжать соблюдать защитные меры", - сказал Алиев.
Представляем вниманию читателей интервью врача-инфекциониста Trend TV.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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