БАКУ /Trend/ - В Азербайджане совершенствуется законодательство в области свободы вероисповедания.

Как сообщает в пятницу Trend, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) на обсуждение в первом чтении был вынесен законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О свободе вероисповедания».

Зампредседателя Милли Меджлиса, глава Комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Фазаил Ибрагимли предоставил подробную информацию о законопроекте.

Было отмечено, что вышеуказанный закон был принят в 1992 году. Изменения в законодательстве за прошедший период, вызовы современности сделали актуальными новые стандарты в области религии.

Целью внесенных на обсуждение поправок является более эффективное регулирование существующих и возникающих отношений в сфере свободы вероисповедания в соответствии с национальной правовой системой, а также определение прав, обязанностей и ответственности государства, граждан и религиозных структур в этой сфере, создание более благоприятных условий для реализации свободы вероисповедания.

Вице-спикер подчеркнул, что законопроект послужит защите многовековой среды религиозной толерантности в Азербайджане, ограждению религиозных и моральных ценностей от внешнего вмешательства и влияния.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)