Самолет, следовавший из Москвы в Баку, экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Баку, экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод (Ставропольский край) из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Как передает Trend, об этом сообщили ТАСС в пятницу в аэропорту Минвод.
"Самолет авиакомпании "Аэрофлот" сел в Минводах из-за больного пассажира. Он улетел в Баку в 14:27 мск", - сказал собеседник агентства.
Источник в аэропорту сообщил, что пассажир, из-за которого сел самолет, остался в Минводах, у него подозрение на аппендицит.
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