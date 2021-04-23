Самолет, следовавший из Москвы в Баку, экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Баку, экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод (Ставропольский край) из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Как передает Trend, об этом сообщили ТАСС в пятницу в аэропорту Минвод.

"Самолет авиакомпании "Аэрофлот" сел в Минводах из-за больного пассажира. Он улетел в Баку в 14:27 мск", - сказал собеседник агентства.

Источник в аэропорту сообщил, что пассажир, из-за которого сел самолет, остался в Минводах, у него подозрение на аппендицит.