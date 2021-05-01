Юниорская команда Азербайджана завоевала "бронзу" чемпионата Европы в Сочи
БАКУ /Trend/ - Юниорская команда Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке завоевала "бронзу" чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Сочи, сообщает в субботу Trend.
Юниорская сборная Азербайджана выступила в командном финале чемпионата в составе Гусейна Асадуллаева, Билала Гурбанова, Адиля Гаджизаде и Тофига Алиева.
Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Сочи проходит с 29 апреля по 2 мая 2021 года. В нем принимают участие спортсмены из 23 стран мира.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)
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