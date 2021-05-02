Лейла Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с праздником Пасхи (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с праздником Пасхи.
Как сообщает Trend, в поздравлении, опубликованном на ее странице в «Инстаграм», Лейла Алиева пишет: «Поздравляю с праздником Пасхи! Дай Бог всем счастья, здоровья и любви!»
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