В Азербайджане назван срок выплаты всех видов пенсий за май
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане восьмого мая будет завершен процесс выплаты пенсий гражданам, включая лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.
По состоянию на первое января 2021 года, в госфонде было зарегистрировано 1228, 8 тысячи пенсионеров (на первое января 2020-го этот показатель составлял 1270,6 тысячи), или 12,3 процента от общей численности населения Азербайджана.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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