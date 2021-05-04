В Азербайджане увеличена госпошлина за выдачу и замену паспорта моряка

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в закон "О государственной пошлине" внесена поправка, касающаяся выдачи и замены паспорта моряка, сообщает во вторник Trend.

В соответствии с изменением, пункт 28.14 закона приводится в новой редакции, согласно которой при выдаче и замене паспорта моряка в течение 10 рабочих дней будет взиматься госпошлина в размере 40 манатов, в течение пяти рабочих дней - 80 манатов, одного рабочего дня - 120 манатов.

Согласно действующему законодательству, госпошлина за выдачу паспорта моряка составляет 30 манатов, но закон не предусматривает его выдачу или замену в течение 10, пяти и одного рабочего дня.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)